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Yusuf Yazıcı resmen Lille'de

Fransız kulübü Lille, Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransız kulübü Lille, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Lille'den beklenen açıklama geldi. Trabzonspor ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan Lille, 22 yaşındaki futbolcuyu Fransa'da sağlık kontrollerinden geçirdi. Ardından başarılı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Trabzonspor'un bu transfer karşılığında Fransız ekibinden 17,5 milyon Euro artı Portekizli Edgar Le'yi alacağı belirtildi. Ayrıca bordo-mavililer Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

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