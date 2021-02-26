İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan Türk futbolcu oldu

Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon 7 kez ağları havalandırdı ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 kez ağları havalandırdı ve UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Lille, rövanşta Ajax'a 2-1 mağlup olarak elenirken, Fransız ekibin golünü milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu kupadaki gol sayısını 7'ye çıkarttı ve Benfica'nın Portekizli futbolcusu Pizzi ile birlikte en skorer oyuncu oldu.


Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanını aldı. Başarılı oyuncu, bu sezon Sparta Prag ve Milan maçlarında hat-trick yapmış, iki kez de haftanın en iyi oyuncusu olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.