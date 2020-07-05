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Yusuf Yazıcı'dan eski takımına destek

Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını protokol tribününden takip etti.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını protokol tribününden takip etti.


Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın özel misafiri de vardı. Karadeniz ekibinden 2019 yılının ağustos ayında Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakayı protokol tribünden takip etti. 23 yaşındaki futbolcu maç öncesinde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bordo-mavililere bu önemli müsabakada başarılar dilemişti.

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