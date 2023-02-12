İhlas Haber Ajansı

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Yuto Nagatomo: ”Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle”

Japonya’da FC Tokyo forması giyen Yuto Nagatomo depremzedelere destek için sosyal medya hesabından “Başınız sağolsun, Allah sabır versin.

Japonya'da FC Tokyo forması giyen Yuto Nagatomo depremzedelere destek için sosyal medya hesabından “Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle” paylaşımını yaptı.


Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye sürüyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen Japon oyuncu da sosyal medya hesabı üzerinden, ”Başınız sağolsun, Allah sabır versin. Kalbim, dualarım sizlerle” yazısı ile paylaşım yaptı.

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