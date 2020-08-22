Yuvam Bahçeşehir'e başvuru süresi uzadı

Yoğun ilgi nedeniyle kuralı satışa başvuru süresi 24 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Başakşehir Belediyesi ve Akar Grup iş birliğiyle sosyal konut olarak arz edilen Yuvam Bahçeşehir Evleri projesi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 14 Ağustos Cuma günü tanıtılan projeye kısa sürede vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk etabı 315 konut olarak kuralı satışa sunulan projeye 1 haftada on binlerce kişi başvurdu.

Kuralı satışa başvuru süresi uzatıldı

Görülen yoğun ilgi ve vatandaşların talebi üzerine projeye başvuru süresi 3 gün daha uzatıldı. Buna göre kura başvuru tarihleri 23 Ağustos Pazar saat 00.00'a kadar uzatıldı. Başvuru ödeme tarihi ise 24 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Yetkililer, "Yuvam Bahçeşehir Evleri projesine göstermiş olduğunu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Herkes için mutlu bir yuva

Yuvam Bahçeşehir Evleri projesinde 315 konut, 2+1 ve 3+1 seçenekli olarak kuralı satışa sunuldu. Yüzde 5 peşinat ve uygun taksitlerle dikkat çeken sosyal konut projesinde daire fiyatları 344 bin 250 liradan başlıyor.