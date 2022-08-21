“Yüz Yüze 100 Gün” programlarında vites yükseltildi

İstanbul'un dört bir yanında süren saha çalışmaları çerçevesinde sadece bu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekilleri ve belediye başkanları vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Yüz Yüze 100 Gün” programlarında vites yükseltti. Bakanlardan Genel Başkan Yardımcılarına, MKYK Üyelerinden Milletvekillerine kadar pek çok AK Parti kadroları üst düzey temsille sahada faaliyetlerini sürdürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe öncülüğünde yürütülen programlar çerçevesinde farklı bölgelerde mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretler gerçekleştiriliyor. “Yüz Yüze 100 Gün” programları çerçevesinde 16-21 Ağustos tarihleri arasında, yani sadece bu hafta; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekilleri ve Belediye Başkanları sahada vatandaşlarla bir araya geldi.

“Türkiye'yi kalkındıran her eserin altına AK Parti imzası var”

Zafere olan inançlarının tam olduğunu vurgulayan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Siyaset kurumu, hem bugünü en iyi şekilde yönetmek hem de geleceğin Türkiye'sini kurabilmek için çaba sarf etmek zorundadır. Bu çabayı gösteren de gelecek yolunu hazırlayan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'dir. İlçemizde, şehrimizde, ülkemizde tebessüm ettiren her projenin her eserin altında 21 yıldır bizim imzamız var. AK Parti olarak hizmet ve eser üretmeye, milletimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin inşası için yeni zaferlere olan heyecanımız diri, inancımız tam. 2023 tamam” dedi.

Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda halkla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi daha sonra saha ziyaretlerine başladı. Kurum'un ilk durağı Zeytinburnu Çarşamba Pazarı oldu. Burada pazarcı esnafıyla tek tek görüşen Kurum, onlarla sohbet edip hayırlı işler diledi. Pazardan alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra “Genç Muhabbet” çerçevesinde Zeytinburnulu gençlerle buluştu.

Bakan Bozdağ, Bayrampaşa'yı ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Bayrampaşa'da teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ardından saha ziyaretlerine başladı, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Ardından ‘7 Renk Kadın Buluşması' programında STK temsilcileriyle bir araya gelen Bozdağ, akabinde Ali Fuat Başgil Caddesi'nde esnaflarla buluştu, vatandaşlarla sohbet etti. Yol üzerinde AK Nokta'yı da ziyaret eden Bozdağ, günün son programında STK temsilcileri, kanaat önderleri ve iş insanlarından oluşan davetlilerle bir araya geldi.

İstanbul'u Dinliyorum programları çerçevesinde MKYK Üyesi Cüneyt Yüksel, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Ataş ve Tülay Kaynarca vatandaşlarımızla bir araya geldi. Onlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Sancaktepe ve Avcılar'da AK Partili milletvekilleri sahadaydı

AK Partili İstanbul Milletvekilleri de Sancaktepe ve Avcılar'daydı. Her bir milletvekili farklı mahallelerde saha çalışması yürüttü. Ev ev gezip vatandaşları dinledi. Esnafları ziyaret edip sohbet etti. Caddede, sokakta vatandaşlarla selamlaşıp taleplerini dinledi. AK Noktaları ziyaret edip AK Parti'ye yeni üye kayıtları yaptı.

Belediye başkanları Ataşehir'de

AK Parti İstanbul'un İlçe Belediye Başkanları da toplu olarak Ataşehir'de buluştu. Her bir belediye başkanı farklı mahalleleri ziyaret etti. Ataşehirli vatandaşlara AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'ye kazandırılan eser ve hizmetleri anlattı. 2023 seçimlerinden sonra hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti kadrolarının sahada olmasından dolayı vatandaşların memnuniyeti ise gözlerinden okundu. Vatandaşlar hem aklındaki sorulara cevap buldu hem de taleplerini iletme fırsatı buldu. Sahada vatandaşları dile getirdiği talep ve öneriler, gün sonunda raporlaştırılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na iletiliyor.