Yüzey işlem ve endüstriyel kaplama fuarları başladı

3 gün boyunca devam edecek fuarlara 5 binin üzerinde yerli ve yabancı katılım bekleniyor.

Dünyanın önemli endüstriyel kaplama teknolojileri fuarlarından PaintExpo Eurasia (5'inci Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı) 2019 ve Surtech Eurasia 2019 (4'üncü Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı) açıldı. Fuar, 3 gün boyunca ülke ekonomisi için önem arz eden iki sektörün lider firmaları, önemli sektörel derneklerini, resmi kurum ve ticaret odalarının yöneticileri, çeşitli ülkelerden gelen alım heyetlerini ve yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturacak.

Fuarlara, 20'dan fazşa ülkeden 120'nin üzerinde uluslararası ölçekte sektöre yön veren katılımcı firma ve Türkiye ile birlikte Orta Doğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerden 5 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin katılması bekleniyor.

"Bu sektörde 1 milyar dolarlık bir iş hacmi var"

PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia fuarlarını organizasyonunu gerçekleştiren ARTKİM Fuarcılık Genel Direktörü Cengiz Yaman, fuar ile ilgili değerlendirmesinde, "Fuarımıza bu sene 11 tane ayrı ülkeden toplamda 120'nin üzerinde katılımcı firma bekliyoruz. Fuarda özellikle Türkiye'deki uluslararası yüzey işlem kimya, endüstri toz boya üreten, endüstriyel sıvı boya gibi üreten firmalarımız yer alıyor. Kendi alanında büyük boyahane, boya uygulama ekipmanları, yüzey işlem teknolojileri kuran gibi firmalarımızda yer alıyor. 3 gün boyunca otomotiv, beyaz eşya, mücevher, havacılık gibi sektörlerinden olan ziyaretçilerimizi beklemekteyiz. Fuarımız teknolojik bir fuar. Özellikle robotik alanlarda son teknolojiler yer alıyor. Bu sektörde 1 milyar dolarlık bir iş hacmi var" dedi.

"Artık yurt içi firmalarının Türkiye'de büyük projelerde daha ön plana çıkması lazım"

Fuara katılan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Vedat Güngören, artık yurt içi firmalarının Türkiye'de büyük projelerde daha ön plana çıkması gerektiğini belirterek, "Buna kendilerini hazırlamaları lazım. Hem teknolojik olarak hem AR-GE'leriyle hemde finans yapılarıyla. Türkiye de önemli ve büyük projeler olmakta ve bunlara da yerli firmalarımız kendilerini hazırlamaları lazım" şeklinde konuştu.

"Boyanın sektörde en önemli özelliği insanlara görsel olarak hitap ediyor olması"

Fuarda yer alan bir diğer firmanın genel müdürü Mustafa Acıpayamoğlu, boyanın girmediği hiçbir şey olmadığını kaydederek şunları söyledi: "Bugün dış cephelerde binalarda, mobilyada, alüminyum ve otomotiv sektöründe ilk olarak malzemeyi alırken hep boyasına bakarsınız. Bu sebeple birinci amaç boyadır. İstediğiniz kadar tesisiniz, makine parkurlarınız güzel olsun, boya güzel olmazsa veya son nihai hali güzel olmazsa o malzemeden istediğiniz randımanı alamazsınız. Dolayısıyla boyanın sektörde en önemli özelliği insanlara görsel olarak hitap ediyor olması. Altyapısının iyi yapılmasıyla alakalı daha uzun ömürlü malzemelerin kullanılmasına imkân sağlaması. Bu sebeple boya bütün dünyada çok önemli. Son teknolojik sistemlerin Türkiye'de kullanılması daha kaliteli ürünlerin yapılmasını etkiler ve yurtdışına daha çok ihracat yapabilmemizi ya da daha çok mal satmamızı sağlar. Diğer dünya ülkelerindeki firmalarla daha çok rekabet etme gücümüz oluyor.