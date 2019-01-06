Yüzlerce genç, ellerinde bayraklarla Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Beykoz ilçesinde Hidiv Kasrı'nda bir araya gelen yüzlerce genç, ellerinde Türk bayraklarıyla Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Yürüyüşe katılan Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, “Burada önemli olan gençlerin manevi duygularını bir nebze olsun artırmak, hissettirmektir” dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerler için tüm yurtta olduğu gibi Beykoz'da da anma etkinliği düzenlendi. Hidiv Kasrı'nda İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen yüzlerce öğrenci, Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Sarıkamış şehitleri için yürüyüş öncesi İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Beykoz Müftüsü Ali Efe dua etti. Duanın ardından öğrenciler ile birlikte Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Beykoz Müftüsü Ali Efe bayraklar ile kortej yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüş öncesi konuşma yapan Salim Öztürk, “Mehmetçiğimizin Sarıkamış destanını yazdığı bir yıl dönümünde bakanlığımızın yapmış olduğu 'Gençlik Şühedanın İzinde' programına hepiniz hoş geldiniz. Belki böyle tarihi olaylar anlatılmaz yaşanır. 10 binler Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağları'nda şu an itibariyle yürüyor. Bizler de burada onların izinde yürüdüğümüzü göstereceğiz. Burada önemli olan gençlerin manevi duygularını bir nebze olsun artırmak, hissettirmektir” şeklinde konuştu.