Yüzlerce Gümüşpınarlı, Kartal Belediyesi'nin iftar sofrasında buluştu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ramazan ayının 9'uncu gününde orucunu, Kartal Belediyesi tarafından Gümüşpınar Mahallesi'nde verilen iftarda, vatandaşlarla birlikte açtı.

Kartal Belediyesi'nin; ilçenin 20 farklı noktasında kurduğu mahalle iftarları, sofraları bereketlendirmeye devam ediyor. Mahalle iftarları kapsamında Gümüşpınar Mahallesi sakinlerini yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Vatandaşlardan Başkan Gökhan Yüksel'e Yoğun İlgi

İftar programına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Orucunu vatandaşlarla birlikte aynı sofrada açan Başkan Gökhan Yüksel, iftar saatinde okunan duaya da eşlik etti. İftar yemeğinin ardından ise, vatandaşlar mahallede kurulan sahnede gerçekleştirilen tiyatral gösterileri izledi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek onları dinleyen Başkan Gökhan Yüksel'e çocukların ilgisi de yoğun oldu. Fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışan çocuklarla Başkan Gökhan Yüksel de yakından ilgilendi.

Başkan Gökhan Yüksel, iftar yemeğinin ardından Kartal Çankırılılar Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaretinde CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı mahallelerde kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor. Kartal'ın 20 farklı noktasında kurulan iftar sofraları, Ramazan Ayı boyunca binlerce kişiye iftar vermeyi hedefliyor. Kartal Belediyesi, Ramazan Ayı süresince düzenleyeceği etkinliklerle de Ramazan Ayı'nı renklendirmeyi planlıyor. Günlük ve steril koşullarda yapılan yemekler, Kartallıların iftarına eşlik ediyor. Vatandaşın buluştuğu iftar sofraları, tek merkez yerine, farklı mahallelerde kurulan sofralarla vatandaşa ulaşıyor.