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Yüzme Milli Takımı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya arıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme girerek başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme girerek başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele edecek. 16-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 milli yüzücü temsil edecek.


Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi kentinde düzenlenecek şampiyonaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak. Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek. Şampiyonada Türkiye'yi, aralarında son Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Viktoria Zeynep Güneş'in de yer aldığı 8'i kadın, 9'u erkek toplam 17 kişilik sporcu kafilesi temsil edecek.


15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:



KADIN YÜZÜCÜLER


Viktoria Zeynep Güneş


Ekaterina Avramova


Beril Böcekler


Deniz Ertan


Merve Tuncel


Defne Taçyıldız


Nida Eliz Üstündağ


Selen Özbilen



ERKEK YÜZÜCÜLER


Doruk Tekin


Berke Saka


Emre Sakçı


Rasim Oğulcan Gör


Efe Turan


Berkay Emre Öğretir


Metin Aydın


Baturalp Ünlü


Mert Kılavuz

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