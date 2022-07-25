'Yüzyılın Maçından Yüzyılın Zaferine Milli Mücadele ve Futbol' paneli

Milli mücadelenin yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında, "Yüzyılın Maçından Yüzyılın Zaferine Milli Mücadele ve Futbol' konulu panel düzenleniyor.

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Spor Tarihi Araştırmalı Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen panel, 28 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda başlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'un harekat planını ordunun komuta kademesine aktarmak için organize ettiği toplantıyı düşman istihbarat teşkilatından gizlemek amacıyla 28 Temmuz 1922'de Akşehir'de düzenlendiği futbol maçının 100. yıl dönümünde gerçekleşecek olan bu panelde, dönemin siyasi, askeri ve sportif atmosferi ve milli mücadele kahramanı sporcular anılacak.

Panelde, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Okan Yeşilot, Doç. Dr. Akif Pamuk, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Kolay, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, Dr. İbrahim Kaçmaz ile Tarihçi-Yazar Emel Engin, Spor Tarihi Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kenaroğlu ve Karşıyaka Spor Kulübü Tarih ve Müze Kurulu Üyesi Araştırmacı-Yazar Bedri Cumhur Doğu konuşmacı olarak yer alacak.