Z kuşağı güvensiz hissediyor, üstelik bununla başa çıkmak için yardım da almıyor

Tüm dünyada güvensizliği güvenliğe dönüştürmeye kararlı olan Kaspersky Lab, gençlerin güvensizliklerini aşmalarına yardımcı olmak amacıyla dijital gençlik yardım kuruluşu The Mix ile güçlerini birleştirdi ve #AndOwningIt adlı yeni bir kampanyayı hayata geçirdiğini duyurdu. Bu kampanya ile tüm dünyada gençlerin güvensizliklerini aşmalarına yardımcı olmak ve mutluluğa ulaşmak için sınırlarının olmadığını göstermek hedefleniyor.

Kaspersky Lab tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Z kuşağının bugüne kadarki en kaygılı kuşak olduğunu ortaya koydu. Hayatları çevrim içi haberler ve sosyal medya ile dolu olan Z kuşağının (yaşları 13 ile 23 arasındaki gençler) neredeyse yarısı; kariyer hedefleri, para, terörizm ve zorbalıktan çok dış görünüşlerinden kaygı duyduğunu dile getirdi. Yapılan araştırma, bu kaygıların gençlerin sosyal medyaya yaklaşımları da dahil tüm davranışlarını etkileyebileceğini gösterdi. Örneğin, Z kuşağına dahil kişilerin görünümlerini daha mükemmel hale getirmek için uğraştıklarına sıkça rastlanıyor. Çoğu genç, sosyal medya platformlarında paylaşmadan önce mükemmel görüntüyü elde etmek için kendi fotoğraflarını ve videolarını düzenlemeye yaklaşık yarım saat harcıyor.

Araştırmada elde edilen önemli bulgulardan biri de kızların erkeklere göre kendilerini daha güvensiz hissetmesi. Kızlar, erkeklere kıyasla dış görünüşlerinden daha fazla kaygı duyuyor. Dış görünüşle ilgili kaygılar nedeniyle yeme içme alışkanlıklarını (fazla yemek veya yemeyi azaltmak) değiştirdiğini söyleyen kızların sayısı erkeklerin neredeyse iki katı. Sosyal medyadaki vücut geliştirme ve spor içerikleri, genç erkeklere kıyasla kadınların kendilerini daha kötü hissetmesine neden oluyor. Kadınların bir kısmı geçtiğimiz bir yıl içinde sosyal kaygılar nedeniyle bazı buluşmalara gitmediğini belirtiyor.

Z kuşağı için daha önemli olan şey ise kaygılı hissettikleri zaman ne yapacaklarına dair yardım aramamaları. Gençlerin çoğu kaygılarıyla nasıl başa çıkacakları konusunda yardım almak için bir doktora başvurmuyor. Bu yüzden gençler zorluk yaşarken duygularını nasıl kontrol edeceklerinden emin değil.

Kaspersky Lab bunu aşmak için The Mix ile güçlerini birleştirdi. 25 yaş altı gençleri destekleyen bir yardım kurumu olan The Mix ile birlikte Z kuşağının güvensizliklerini aşmasına yardımcı olacak yeni bir kampanya başlatıldı. #AndOwningIt adlı bu kampanya, gençlerin kendilerini güvensiz hissetmesine neden olan şeyleri aşmalarına ve bu güvensizliklerin mutluluğa engel olmadığını fark etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Kampanya, gençlerin en çok güvensizlik duyduğu konuları gösteren özel tişörtlere desteklenecek. Gençleri güvensizliklerini kabul edip bu konuda konuşmaya başlamaya ikna etmek hedefleniyor. Satılan tişörtlerden elde edilen kâr tamamen The Mix'e gidecek.

The Mix CEO'su Chris Martin, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Tüm dünyada Z kuşağı mensuplarının karşı karşıya kaldığı sorunlar var fakat gençler duyguları ve akıl sağlıkları ile ilgili konuşmaktan halen utanmaya devam ediyor. Kaygılı hissetmek gençleri yalnızlığa itebilir. Ancak duygularıyla başa çıkmakta zorlanan çok kişi var ve her şey zamanla düzeliyor. Yeni kampanyamız, gençlerin güvensizlikleri nedeniyle geride kalmadıklarını ve sosyal medyanın genellikle saldırgan atmosferinin onlar üzerinde etkisi olmadığını göstermeye yardımcı olacak. Kaspersky Lab ile güçlerimizi birleştirmekten çok memnunuz ve Z kuşağına akıl sağlıkları hakkında daha açık olmaları için yardım etmeye ve kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edeceğiz. İnsanları, başkalarının eleştirebileceği veya kendilerinin kaygı duyduğu noktalarını sahiplenmeye çağırıyoruz. Kendine güvenen ve başarılı bir birey olmak için sınır yok" dedi.

Kaspersky Lab ve The Mix, Z kuşağı mensuplarını arkadaşlarıyla birlikte sosyal medya üzerindeki #AndOwningIt etiketi ile konuşmalara katılmaya ve desteklerini göstermek için bir tişört satın almaya çağrısı yaptı.

Kaspersky Lab Avrupa Yönetici Direktörü IIijana Vavan, konu hakkında şunları söyledi: "Kaspersky Lab yıllardır ailelerin ve şirketlerin internet üzerindeki güvensizlikleri ile mücadele edip siber tehditlerden korunmasına yardım ediyor. Şimdi tüm dünyadaki gençlere, diğer hiçbir neslin karşılaşmadığı dijital çağda gelişmeye çalışırken güvensizliklerini güvenliğe dönüştürmeleri ve hayattaki kaygılarını aşmaları için yardım etmek istiyoruz. Kendi kontrollerindeki ve kontrolleri dışındaki durumlar nedeniyle başarılı ve mutlu olamayacaklarından korkuyorlar. Bu kampanya, Z kuşağının bu sınırları sadece kendi içlerinde oluşturduğunu ve bu güvensizlikleri aşıp sahiplenmenin kendi ellerinde olduğunu fark etmesine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Bu araştırmanın bir parçası olarak Kaspersky Lab, güvensizlikleri ve kaygı duydukları noktaları keşfetmek amacıyla Birleşik Krallık'ta 13 ile 23 yaş arası 1003 kişiyle anket düzenlediği belirtildi.