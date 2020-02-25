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"Z kuşağının iş hayatına katılması çalışma anlayışını değiştirecek"

Servcorp’un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma alışkanlıklarına değinerek, "Tek meslekte profesyonelleşmek yerine birden fazla alana ilgi duyan ve teknolojiyi, çağın ruhunu anlayan Z kuşağı, son 30 yıldır değişen çalışma alışkanlıklarına son darbeyi vuracak.

Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma alışkanlıklarına değinerek, "Tek meslekte profesyonelleşmek yerine birden fazla alana ilgi duyan ve teknolojiyi, çağın ruhunu anlayan Z kuşağı, son 30 yıldır değişen çalışma alışkanlıklarına son darbeyi vuracak." dedi.



Dünya'nın hızla dijitalleşmesi sebebiyle freelance çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma çağına gelmesiyle iş hayatına dair bildiğimiz tüm kalıpları değiştirmesi bekleniyor. Hazır ofis sektörünün önemli firmalarından Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, dijital dünyaya doğan Z kuşağının çalışma alışkanlıklarına değinerek, "Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. 1990'lı yıllardan itibaren hayatımıza giren dijitalleşme süreci son 30 yılda hayallerimizi aşan boyutlara ulaştı. Dijitalleşen dünyaya gözlerini açan Z kuşağı, hayatımıza giren tüm teknolojileri nasıl kullanmamız gerektiğini bizlerden daha iyi biliyor, hayatlarını da ona göre şekillendiriyorlar." ifadelerini kullandı.


"8-5 iş disiplini değişebilir"


Özgönül, tek meslekte profesyonelleşmek yerine birden fazla alana ilgi duyan ve teknolojiyi çağın ruhunu anlayan Z kuşağının son 30 yıldır değişen çalışma alışkanlıklarına son darbeyi vuracağını kaydederek "Z kuşağının iş hayatına katılmasıyla, 8-5 iş disiplini değişebilir, çalışma algısı yalnızca ofislere değil, ortak çalışma alanlarına, hazır ofislere ya da evlere indirgenebilir." şeklinde konuştu.

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