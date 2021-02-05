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Zabıta ekipleri hem gramaj hem de fiyat denetimi yaptı

Tuzla’da geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan ve gramaj hilesinin önüne geçen yönetmelik maddesi üzerine denetimler sıklaştırıldı.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ve gramaj hilesinin önüne geçen yönetmelik maddesi üzerine denetimler sıklaştırıldı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından marketler, fırınlar ve kasaplarda yapılan denetimler ile hem gramajlar ölçüldü hem de fahiş fiyat denetimi yapıldı.


Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları” bendi eklendi. Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketlerde gramaj ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Girilen bir markette, şekerin gramajı ölçülürken, ürünlerin son kullanma tarihleri, et ürünlerine fiyat karşılaştırılması yapıldı. Ayrıca fırınlarda ekmeklerin gramajlarına, kasap dükkânlarında ise et ve tavuk ürünlerinin son kullanma tarihlerine bakarak fiyat karşılaştırılması yapıldı.



“Denetimlerimizi sıklaştırıyoruz”


Denetimlere katılan Tuzla Belediyesi Zabıta Ekibi'nden Oğuzhan Dönmez, ”Denetimlerimizi rutin aralıklar ile yapıyoruz. Marketlerde, fiyat etiketi, tarihi geçmiş ürünler var mı diye kontroller yapıyoruz. Şikâyet üzerine gidilip, kontroller yapılıyor. Olumsuz bir durum görüldüğü takdirde Zabıta Yönetmeliği'ne göre ve Kabahatler Kanunu'na göre ceza işlem yapılıyor. Ürünlerin fiyat aralığına bakıyoruz. Ne kadara gelmiş, vatandaşa ne yansıtılıyor. Onun arasında ki fahiş fiyat kontrolünü de yapmış oluyoruz” dedi.

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