Zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşları böyle uyardı

İstanbul'da bu haftasonu ikinci kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları megafonla uyardı. Ekipler vatandaşlardan alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturmamasını istedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen hafta sonu ilk kez iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Cuma gecesi açıklanan yasak sonrası panik yaşayan halk, marketlere ve fırınlara akın etmiş ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yapmıştı. Bu hafta da aynı görüntülerin yaşanmaması adına Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin caddelerinde yaptıkları anonslarla halkı panik yapılmaması konusunda uyardı. Uyarıda yarın fırın, eczane ve su satıcılarının işlerine devam edeceği bilgisi verildi. Zabıta ekipleri esnafın da korona virüs tedbirlerine uyup uymadığını denetledi ve gerekli uyarıları yaptı. Evde kal çağrısı zabıta ekipleri tarafından yinelenerek, "Evde kal, esen kal Esenler” anonsu yapıldı.

“Kimsenin dışarı çıkmasına gerek yok, biz evlerine hizmet edeceğiz”

Zabıta ekiplerinin denetim yaptığı bir fırında çalışan Faruk Arıcan isimli vatandaş, “İşlerimiz iyi fena değil. Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Yarın da açık olacağız, sokakta olacağız. Halka evine ekmek götüreceğiz. Kimsenin dışarı çıkmasına gerek yok, biz evlerine hizmet edeceğiz. Dağıtımı kendi aracımız ile yapacağız. Sokak sokak gezeceğiz belediyenin bize belirlediği sokaklara ekmek vereceğiz. Çok güzel bir uygulama. Belediye her fırının hangi sokakları hizmet vereceğini belirledi” şeklinde konuştu.