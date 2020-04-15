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Zabıtadan pazarda maske ve eldiven denetimi

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında maske ve eldiven denetimi yaptı.

Pazarcı esnafını tek tek denetleyen ekipler, pazara maskesiz olarak gelen vatandaşlara da maske dağıttı.


Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki semt pazarlarında maske ve eldiven denetimi yaptı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde pazarcı esnafını tek tek denetleyen ekipler, pazara maskesiz olarak gelen vatandaşlara da maske dağıttı. Pazarın içinde yoğunluk oluşmaması için giriş ve çıkışlarda önlem alan ekipler, hijyeni sağlamak için de kontrol noktalarında vatandaşların kullanımı el dezenfektanları bulundurdu.


Ekiplerin ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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