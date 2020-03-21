Zabıtalardan sahilde mangal denetimi

İstanbul'da semaver ve mangal yapmanın yasaklandığı sahillerde zabıta ekipleri denetim yaptı. Maltepe Sahil'inde denetime çıkan zabıta, mangal yapan vatandaşların olup olmadığını kontrol etti, mangal yapanları uyardı.

İstanbul'da sahil ve yeşil alanlarda semaver ve mangal yapılması İBB tarafından yasaklanmıştı. Zabıta ekipleri bugün Maltepe Sahili'nde denetim yaparak vatandaşların yasağa uyup uymadığını kontrol etti. Yasağa rağmen mangal yakan vatandaşlar, zabıta tarafından uyarılarak mangalları söndürüldü.

Denetimlerle ilgili konuşan bir vatandaş, “Bugün yakmamışlar tertemiz yürüyüş yapıyoruz. Devamı gelsin istiyoruz” dedi.

Mangal kararı hakkında konuşan başka bir vatandaş, “İnsanlar buraya mangal için, gezip tozmak için geliyorlardı. Yasaktan sonra spor yapmak, tur atmak için geliyorlar. Böylesi daha iyi oldu. Böyle devam etmeli” dedi.