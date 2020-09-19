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Zabıtaya saldıran seyyar satıcılar adliyede

Esenyurt’ta dün yaşanan seyyar satıcı-zabıta kavgasında gözaltına alınan 3’ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta dün yaşanan seyyar satıcı-zabıta kavgasında gözaltına alınan 3'ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.


Dün Esenyurt Fatih Mahallesi'nde seyyar satıcılar ile zabıta ekipleri arasında kavga çıkmış ortalık savaş alanına dönmüştü. Dün yapılan soruşturmanın ardından zabıta ekiplerini darp eden 3”ü kadın 7 kişi “kasten yaralama” ve “görevli memura mukavemet” suçlamalarından Büyükçekmece adliyesine sevk edildi.

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