Zafer Olgun: “Kupada ilerlemek için elimizden geleni yapacağız”

Giresunspor Asbaşkanı Zafer Olgun, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemli bir turnuva olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Kupası önemli bir kupa ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Çekilen kuranın ardından Giresunspor Asbaşkanı Zafer Olgun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadıklarını hatırlatan Zafer Olgun, "Antalyaspor ile eşleştik. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Kupası'nda daha önce çeyrek final oynadık. Şimdi de hedefimiz maç maç ilerleyerek daha önce gittiğimiz yeri geçmek. Takımımız hem ligde hem kupada iyi gidiyor. Bunu sürdürmek istiyoruz. Herkes için hayırlısı olsun. Türkiye Kupası önemli bir kupa ileri gitmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.