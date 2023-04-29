Zafer Partisi'nden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı

Zafer Partisi'ne mensup 300 teşkilat mensubu istifa ederek topluca AK Parti'ye katıldı. Aralarında kurucular kurulu üyeleri, genel başkan danışmanı gibi isimlerinden de yer aldığı partililere AK Parti rozetini, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe taktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, Zafer Partisi'ne üye 300 teşkilat mensubunun AK Parti'ye katılması nedeniyle rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Kabaktepe konuşmasında, bir araya gelindiğinde daha güçlü olunduğunu belirterek yeni katılan üyelere ‘hoş geldiniz' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise törende yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Dün maalesef Türkiye'nin ana muhalefet lideri açıklama yaptı. Ya arkadaş bir kere de bu milletin duyduğu özgüvene sen de ortak ol. İşte yüz binlerce insan, 5 günde 3 milyonu aşkın İstanbullu TEKNOFEST'i gelip ziyaret etti. İnsanları gördünüz. Oradaki Türk savunma sanayinin ürettiği uçaklara, helikopterlere, İHA'lara, SİHA'lara yaklaşıp resim çekiyorlar, sarılıyorlar. Bir kere de bundan iftihar et. Bundan iftihar etmek yerine beyefendi ne diyor? Efendim ‘biz Yeşilköy Havalimanı'nı iktidara geldiğimizde Amerikalı falanca firmanın emrine vereceğiz' diyor. O firmanın da CIA ile bir takım ortak projelerinin olduğu da biliniyor. Ama işin garip tarafı, değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden partisinin genel başkanının hem de adı Atatürk Havalimanı olan Yeşilköy'deki festivalin başladığı ilk günde böylesine büyük bir hezeyanı ortaya koymuş olmasıdır” dedi.

“Siyaseten artık fikirlerin tartışılacağı bir noktada değiliz”

Türkiye'de bulunan vatanseverlerin bir arada olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, “Siyaseten artık fikirlerin tartışılacağı bir noktada değiliz. Öyle bir noktadayız ki içlerindeki Türkiye'nin bu büyük projelerine karşı duydukları çekememezliğin çok ötesine geçmiş gayri milli bir duygudur. Onun için diyoruz ki Türkiye'deki vatanseverlerin bu ülkeyi sevenlerin, Cumhuriyetin temel değerlerine itibar edenlerin bu süreçte hep bir arada olması, beraber olması, güçlü olması ve ileriye doğru fevkalade büyük adımları atması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bu millet Aleviliği, Sünniliği bir ayrıştırma vesilesi olarak kabul etmez”

Kurtulmuş, "84 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir" diyerek, “Birisi kalkıyor diyor ki ben Sünni'yim öteki kalkıyor diyor ki ben Alevi'yim, e sorduk mu? Bu millet Aleviliği, Sünniliği bir ayrıştırma vesilesi olarak kabul etmez. Alevilik de, Sünnilik de bizim farklılıklarımız içerisindedir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bizim Alevilik, Sünnilik diye bir dinimiz yok. Bizim Müslümanlık diye bir dinimiz vardır ve bu halkında yüzde 99'ü Müslümandır. Bizim etnik kökenler üzerinden ayrışmamız asla söz konusu değildir. Bu coğrafyada yaşayan bu ülkenin vatandaşı olan her kardeşimiz 84 milyon hangi etnik kökene ait olursa olsun hepsi birdir, beraberdir, kardeşimizdir ve aynı kaderi paylaştığımız insanlardır” dedi.

“Hep beraber bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağız”

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, konuşmasının devamında, "Sözümüz milletin sözüdür. Ahdimiz, milletin ahdi. Geleceğimiz milletin geleceğidir. Bu anlamda hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin bu katılımınızın Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hep beraber bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.