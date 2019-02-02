İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zajc ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Göztepe galibiyetinin ardından takım günü izinli geçirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transferler ile kadroda yer alan bazı oyuncular, tesislerde antrenman yaptı.

Fenerbahçe'de Göztepe galibiyetinin ardından takım günü izinli geçirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transferler ile kadroda yer alan bazı oyuncular, tesislerde antrenman yaptı. Miha Zajc de Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı.


Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı dün Göztepe karşısında aldığı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de takım günü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferleri ile kadroda yer alan bazı isimler ise Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc de takımla birlikte ilk idmanına çıktı.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, U21 takımının katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.