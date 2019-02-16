İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zajc ilk kez sahada

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sarı-lacivertli formayı Atiker Konyaspor müsabakasında giyecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sarı-lacivertli formayı Atiker Konyaspor müsabakasında giyecek.


Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sahada olacak. Devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den Fenerbahçe'ye katılan Sloven orta saha oyuncusu, daha önce oynanan hiçbir müsabaka forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu son olarak Empoli formasıyla Genoa karşısında 80 dakika forma giymiş ve Empoli bu müsabakadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.