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Zalgiris Kaunas, Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, deneyimli basketbolcusu Arturas Milaknis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.


Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Zalgiris Kaunas, bu kapsamda iç transfer Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milaknis'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu. 34 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Kaunas ile THY Euroleague'de 28 maça çıktı ve 7.4 sayı, 1.5 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Litvanyalı basketbolcu, kariyerinde Kaunas Triobet, Rudupis Prienu ve UNICS Kazan takımlardan da forma giydi.

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