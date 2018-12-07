Zamane çocukları "Nerede o eski oyunlar" diye haykırdı

Oyunları dünden bugüne uğradığı değişim Bağcılar'da düzenlenen 17. Çocuk Şurası'nda anlatan öğrenciler, şiddete, depresyona hatta ölüme götüren dijital oyunların zararları hakkında akranlarına uyarılarda bulundu. Geleneksel oyunların çocukları sosyalleştirirken dijital oyunların toplumu yıkmaya yönelik olduğunu belirten öğrenciler, “Telkin ve bilinçaltı yöntemleriyle intihara kadar sevk eden dijital oyunlar, çocuk ve gençlerin sağlığını bozarak, toplum varlığını tehdit ediyor” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından Halk Sarayı'nda düzenlenen 17. Çocuk Şurası'nda farklı okullardan minik öğrenciler bir araya geldi. Füruzan Sadıkoğlu Ortaokulu öğrencileri “Çocuklarda Dijital Oyun ve Şiddet”, Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu “Çocuk ve Öz güven”, Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu “Motivasyonu Eksik Çocuklar” ve Bağcılar Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencileri ise “Engel Tanımayan Çocuklar” konularında yaptıkları araştırmayla ilgili sunumlar yaptı.

“Şiddet, uyuşturucu ve cinsel istismarlar bazı oyunların içine gizleniyor”

Sunumda en çok dikkat çeken konu ise geleneksel oyunlar ile dijital oyunların karşılaştırıldığı “Çocuklarda Dijital Oyun ve Şiddet” konusu oldu. “Oyun insanların beden ve kafa yeteneklerini geliştirmek amacını güden; hesap, dikkat, rastlantı ve beceriye dayanan, çoğu kez oyalanmak için oynanan aynı zamanda tat veren bir tür yarışmadır. Çocukların kendi çevrelerini anlamlı hale getirme ve bu çevre içinde nasıl yer alacaklarını öğrenme şekli olduğuna dair tanımlar da vardır” diyen 3 öğrenci, saklambaç, körebe, sek sek ve benzeri oyunları buna örnek gösterdi.

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemesi, şehirleşme ve oyun alanlarının yetersizliği nedeniyle geleneksel oyunların yerini bilgisayar ile internet yoluyla oynanan oyunların aldığının vurgulandığı sunumda şu tehlikeye dikkat çekildi:

"Telkin ve bilinçaltı yöntemleriyle intihara sevk eden dijital oyunlar, çocuk ve gençlerin sağlığını bozarak, toplum varlığını tehdit ediyor. Bazı bilgisayar oyunları ile gençler, oyun üreticisinin bilinçli tercihi ile ruh sağlıkları bozulmak suretiyle, intihara yönlendirilebilmektedir. Oyun kılıfı altında kendileri hakkındaki kişisel bilgileri Phishing yoluyla çalınan gençler tehdit, şantaj ve siber zorbalık yoluyla tuzağa düşürülerek, intihara sürüklenebiliyorlar. Ayrıca şiddet, uyuşturucu ve cinsel istismarlar bazı oyunların içine gizleniyor”

“Sizin bu gayretleriniz bizi umutlandırıyor”

Çalışmalarından dolayı çocukları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çok önemli konulara parmak bastınız. İşte geleceği böyle düşünen ve bu yönde çalışan siz çocuklarımız inşa edeceksiniz. Sizin bu gayretleriniz bizi umutlandırıyor. Yapacağınız her türlü araştırmada maddi ve manevi olarak yanınızdayız” dedi.

Öğrencilerin hünerlerini sergilediği şurayı eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrenciler ve veliler de izledi.