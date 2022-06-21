Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu “Zamansız Kadınlar” tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatral gösteriye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Gösterinin finalinde oyunculara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından çiçek takdim edildi.

‘'Saygı ve sevgiyle anıyorum''

Atatürk Kültür Merkezi'nde gösteriyi Büyükçekmece halkıyla beraber izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün oyuncuları tebrik ederek şunları söyledi: “Tiyatral gösteriyi Büyükçekmece ailemle birlikte izledik. Tarihin önemli kadınlarını canlı olarak izleyebilmek bizleri bir kez daha gururlandırdı. Türkiye ve Dünya tarihine ismini altın harflerle yazdırmış kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.''