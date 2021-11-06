Zara, Başakşehir'de kulakların pasını sildi

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinlikleri kapsamında Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara'yı ilçe sakinleriyle buluşturdu. Yoğun katılımın olduğu konserde Başakşehirliler, Zara'nın seslendirdiği türküleri hep bir ağızdan söyledi.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Zara, seslendirdiği türküler ile adeta kulakların pasını sildi. Katılımın yoğun olduğu konserde Zara, ‘Sevemedim Karagözlüm', ‘Gönül Dağı' gibi dillerden düşmeyen türküleri yorumladı. Başakşehirliler, sanatçıya zaman zaman eşlik ederek, türküleri hep birlikte söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sanatseverler salona maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek alındı. Salon içerisinde oturma düzeni de korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yapıldı.