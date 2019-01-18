Zehra Su Olgun, albümünün gelirlerini kimsesiz çocuklara bağışlayacak

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zehra Su Olgun, 15 yıl aradan sonra yaptığı 'Aşk Defteri' isimli albümünün gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayacak. Sosyal sorumluluk için İstanbul'da düzenlenen etkinliğe Cemil İpekçi'de Fransızca şarkı söyleyerek destek verdi.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zehra Su Olgun, 15 yıl aradan sonra yaptığı 9 parçadan oluşan 'Aşk Defteri' isimli albümünün gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayacağını açıkladı. İstanbul'da düzenlenen etkinliğe Cemil İpekçi, Murat Kurşun ve Latif Doğan gibi ünlü isimlerin yanı sıra sanatçının dostları katıldı. Sanatçı Olgun, Cemil İpekçi'nin projeye maddi ve manevi olarak destek verdiğini belirtti. İpekçi ise ilk defa kalabalık karşısında Fransızca şarkı söyledi. Ayrıcı İpekçi, rap tarzında CD çıkaracağı haberini verdi.

''Yardımcı olduğum kitlelere ve sosyal projelere destek amacıyla müziği tekrar istedim''

Sanatı mesaj vermek için kullanmak istediğini dile getiren Zehra Su Olgun, ''Yardımcı olduğum kitlelere ve sosyal projelere destek amacıyla müziği tekrar istedim. Müzik hayatımda çok önemli bir iletişim aracı. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve üretmeyi çok seviyorum. 15 yıl sonra tekrar bu camiaya girmek biraz cesaret istiyor. Bu albümün gelirini kimsesiz çocuklara bağışlamakla birlikte normalde de sosyal yardım projelerinde gönüllü olarak yer alıyoruz. Orada insanların dertlerini dinleyerek sıkıntılarını çözmekte müziği aracı olarak kullanıyoruz. Bu yolda dostum Cemil İpekçi bana canı gönülden destek verdi. Maddi ve manevi desteğini benden esirgemedi. Onun varlığı benim için çok büyük şans'' dedi.

Albümün 9 şarkıdan oluştuğunu dile getiren Olgun, ''Şarkılar temiz ruhlu ve çocukluğumuzdaki tanıdığımız şarkıların cover'ı olan şarkılar. Albümün adını Cemil İpekçi'nin arzusuyla 'Vitage' koyduk. Aşk Defteri; şarkılar eski, kadın eski, kıyafetler eski, saç modelleri eski ve ruhları çok temiz. En güzel tarafı da bu. Müziği aracı ederek bir parça daha gönüllere dokunabilirsek, bir parça daha yaralar merhem olabilirsek ne mutlu bize'' şeklinde konuştu.

''Senelerdir yaptığım defileleri, sosyal yardım projeleri için yaptım''

Projenin önemli olduğunu vurgulayan Modacı Cemil İpekçi, ''Zehra hanım, maddi çıkarı olacak bir hanımefendi değil. Seneler evvel şarkı söylemiş, 15 yıl aradan sonra tekrar albüm yapmasının tek nedeni; hem şarkı söylemeyi sevmesi hem de yardımı sevmesidir. Zehra hanım, yüce Rabbimizi çok seven bir insan. Keşke hepimiz ülke çapında bir şeyler yapabilsek bin bir türlü derde deva olabiliriz. Müzik bu durumlardan bir tanesidir. Müzik ve sanat müşterek bir dildir, herkesi toplar. Senelerdir yaptığım defileleri, sosyal yardım projeleri için yaptım. Böbrek ve kalp vakfına destek verdim. Sanatçı olarak misyonumuz sadece şöhret olmak değil, şansları olmayan insanlara şanslar verebiliriz diye düşünüyorum. Bu sosyal sorumluluk projesi misyonlarımızdan bir tanesidir" diye konuştu.

"Rap tarzında CD yapacağım"

Rap tarzında CD yapacağının haberi veren İpekçi, "Bende bir CD yapacağım inşallah. Şarkıcı değilim, Belçika'da öğrenciyken para kazanmak için Fransızca şarkı söylüyordum. Yapacağım CD rap tarzı olacak. Denilecek ki bu yaşta o mu yapılır? Ben yaşı kabul etmeyen biriyim. Ruhunuz hangi yaştaysa siz, o yaştasınız. Ben daha 21'den 1 gün almadım. Onun içinde şarkı da söylerim, dans da ederim, tiyatro da oynarım yani hepsini yapabilirim'' açıklamasında bulundu.

Projeye destek için şarkı söyledi

Etkinlik öncesi konuşan İpekçi, ''Zehra hanımla beraber de şarkı söyleyeceğiz. Fransızca bir şarkı söyleyeceğim. Kalabalığın önünde ilk defa söyleyeceğim ama evdeyken bol bol kendi kendime söylüyorum. Belli ve küçük çalışmalarımız var. Repertuvar yapıp Fransızca, İngilizce ve belki arasında birkaç Türkçe olan şarkı söyleyeceğim. Tek bir klip olacak. Biraz tokat vurucu olacak'' ifadelerini kullandı.