Zeka Gücü uygulaması, mobil eğitim aplikasyonları arasında tüm dünyaya örnek gösterildi

Turkcell tarafından hayata geçirilen Zeka Gücü mobil uygulaması, mobil teknolojilerin eğitimdeki etkilerini, erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını geliştirmek için çalışmalar yapan mEducation Alliance tarafından, 2019 mEducation Alliance Sempozyumu'na davet edildi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği sempozyumda Zeka Gücü uygulaması hem birlik üyeleri hem de konunun uzmanı katılımcılara tarafından ilgiyle incelendi.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dünyada örnek gösterilmeye devam ediyor. Dünya Bankası, UNESCO, UNICEF, USAID gibi uluslararası saygın kuruluşların ve GSMA, ITU gibi mobil iletişim dünyasının en önemli kurumlarının ortaklığıyla oluşturulan Mobiles for Education Alliance / Eğitim İçin Mobil Birliği, Turkcell'in Zeka Gücü Mobil Uygulaması'nı 130 proje arasından örnek proje olarak seçti.

Birlikten gelen davet üzerine Turkcell, örnek projelerin aktarılması amacıyla düzenlenen sempozyuma katıldı. 9-11 Ekim tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington DC'de şehrinde düzenlenen etkinlikte Zeka Gücü uygulamasının Türkiye'de eğitim dünyasına sağladığı fayda Mobil Eğitim Birliği yetkilileri ve katılımcılar ile paylaşıldı.

Bu yıl, 'Eğitim ve Gelişim İçin Dijital Okuryazarlık ve Beceri' temasıyla düzenlenen sempozyumda özellikle öğretmen ve öğrencilerin dijital okuryazarlıklarının gelişimi için içerik üreten projelere yer verildi ve dünya genelinde bu konuda çalışmalar yapan kurumlar sempozyuma davet edildi.

50 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu

Zeka Gücü mobil uygulaması sayesinde çocuklar; robotik kodlama, yazılım, uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri eğitimleri alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Turkcell'in Zeka Gücü projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu. 6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile 200 bin saati aşkın online eğitim verildi, online eğitimler 5 milyondan fazla defa görüntülendi. Zeka Gücü sınıfları ile bilim ve teknolojiye ilgi duyan 50 bin çocuğa ulaşıldı ve hazırlanan içeriklere kolay şekilde erişimleri sağlandı.