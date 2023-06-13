Zeki Çelik: “Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum”

Roma ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Zeki Çelik, gerekli güce ve tecrübeye sahip olduklarını dile getirerek, “Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Letonya ve Galler ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeki Çelik, Bu şampiyonaya kesinlikle katılmak istediklerini söyleyerek, “Çünkü bunun için gerekli güce ve tecrübeye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oynayacağımız grup da bize uygun diye düşünüyorum. Önümüzdeki Letonya maçı çok kritik. Çünkü deplasmanda kesinlikle 3 puan almamız gerekiyor. Daha sonrasında Samsun'da oynayacağımız Galler maçını kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Galler ile tekrar karşılaşacakları hatırlatılması üzerine konuşan Zeki Çelik, “Galler ile 3-4 yıl önce karşılaştık. Takımımız o günden sonra tabii ki değişti. Bu durum Galler takımı için de geçerli. Kadrosundaki oyuncular genellikle İngiltere liglerinde forma giyen oyuncular. Bu maçın analizini de tabiki ona göre yapacağız. Maç maç hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden şuanda tüm dikkatimizi Letonya maçına vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da çok kaliteli savunma oyuncularının olduğunu dile getiren Zeki, “Ferdi'de bunlardan bir tanesi. Bu sene oldukça iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Sol tarafta ve görev verildiğinde diğer bölgelerde de elinden gelenin hepsini yaptı diyebilirim. Bu durum milli takım içinde olumlu tabiki. Rekabet ortamının olması her zaman iyiye işarettir. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapıp milli forma için yararlı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Roma ile hedefimiz yine final olacak”

Sevilla'ya karşı kaybedilen UEFA Avrupa Ligi Final müsabakası ile ilgili de konuşan Zeki, “UEFA Avrupa Ligi'ni kaybettiğimiz için tabii ki üzgünüz ama futbol bu. Verilmeyen bir penaltımızda var ama yapacak bir şey yok. Roma ile seneye yine Avrupa Ligi'nde olacağız. Hedefimiz yine finale kadar çıkıp kupayı kazanmak olacak” açıklamalarında bulundu.

Avrupa'daki kariyeri hakkında da konuşan Zeki, “Fransa'da Lig şampiyonu olduktan sonra Avrupa'da final oynamak benim için çok büyük bir onur. Bu sezon da İtalya'da iyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Dünya'nın en iyi hocalarından bir tanesi ile çalışıyorum. Kendisi çok saygıdeğer bir hoca. Çalıştığım süre boyunca kendisinden birçok şey öğrendim. Bu yüzden oldukça mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.