İhlas Haber Ajansı

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Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber, şampiyonayı tamamladı

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Meksika’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın 5.

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın 5. gününde tatamiye çıkan Zeliha Ağrıs son 16 turunda ve Hakan Reçber de ikinci turda elendi.


Dünya Taekwondo Şampiyonası Meksika'nın Guadalajara şehrinde devam ediyor. Turnuvanın 5. gününde tatamiye çıkan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Nikaragua'dan Chrisley Olivas'ı yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Zeliha Ağrıs, son 16 turunda Tayland'dan Phannapa Harnsujin'e mağlup olarak şampiyonaya veda etti.


Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İran'dan Matin Rezaei'ye mağlup olarak şampiyonayı noktaladı.


Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın 6. gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ile erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen mücadele edecek.

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