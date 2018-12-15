İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeljko Obradovic: “Salonların dolu olması gerekiyor”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Afyon Belediyespor galibiyetinin ardından, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor” diye konuştu.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Afyon Belediyespor galibiyetinin ardından, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor” diye konuştu.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe evinde Afyon Belediyespor'u 92-68 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Basketbol Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın sonundaki atmosferden bahsederek, “Çok güzeldi çok teşekkür ediyorum taraftar yaptıkları için. Maç çok iyiydi. Afyon Belediyespor'un savunma planına karşı hazırlıklıydık. Afyon Belediyespor, uzun oyuncularıyla üç sayılık basketler buluyor, bunu kontrol ettik. Herkese oynama fırsatı verdiğim için çok mutluyum. Çok zorlu bir programımız var ve ona hazırlanmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



“Salonların dolu olması gerekiyor”


Türkiye Ligi'nde salonun THY Avrupa Ligi'nde oynanan maçlara kıyasla dolmadığının hatırlatılması üzerine Obradovic, "Kime karşı oynarsak oynayalım salonun dolu olması gerekiyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, beş yıldır oyuncularım gösterdiği performansından dolayı bunu hak ediyorlar" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.