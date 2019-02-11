Zenit, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rus temsilcisi Zenit son hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zenit son antrenmanını Ülker Stadyumu'nda yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman pas çalışmaları ile başladı. Daha sonra hareketli pas istasyonlarına devam eden takım basına açık olan son bölümde açma germe çalışmaları yaptı.

Zenit antrenmanı sırasında maçı yönetecek olan Fransız hakem Ruddy Buquet ve yardımcıları da ısınma çalışmaları yaptı.