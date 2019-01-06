Feyza Şule Güngör'ün yeni kitabı “Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım” çıktı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Feyza Şule Güngör'ün yeni kitabı “Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım”, raflardaki yerini aldı. Güngör, kitabında, ‘yabancı korkusu/düşmanlığı' olarak tanımlanabilecek olan zenofobinin değişen dünyada değişmeyen bir olgunun adı olduğunu belirtiyor; ‘yabancılık, yabancı düşmanlığı, sürgünlük, mültecilik, yersiz yurtsuzluk' konularının yeni bir varoluş tarzı ve yazgısı olarak üzerinde konuşulması en zorunlu ve acil mesele olarak öne çıktığının altını çiziyor.

'Yabancı düşmanlığının felsefî soy kütüğüne dair yorumbilimsel bir araştırma' olarak nitelenebilecek eser; yabancıyı tecrit etmeden, evdekini de benliğini ezecek sorumluluklar altına sokmadan yaşamanın imkânlarını felsefi bir bağlamda sorgulamak amacını taşıyor.

Maarif Mektepleri'nden çıkan kitap, 128 sayfadan oluşuyor.