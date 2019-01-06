İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım” çıktı

Feyza Şule Güngör’ün yeni kitabı “Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım” çıktı.

Feyza Şule Güngör'ün yeni kitabı “Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım” çıktı.


Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Feyza Şule Güngör'ün yeni kitabı “Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım”, raflardaki yerini aldı. Güngör, kitabında, ‘yabancı korkusu/düşmanlığı' olarak tanımlanabilecek olan zenofobinin değişen dünyada değişmeyen bir olgunun adı olduğunu belirtiyor; ‘yabancılık, yabancı düşmanlığı, sürgünlük, mültecilik, yersiz yurtsuzluk' konularının yeni bir varoluş tarzı ve yazgısı olarak üzerinde konuşulması en zorunlu ve acil mesele olarak öne çıktığının altını çiziyor.


'Yabancı düşmanlığının felsefî soy kütüğüne dair yorumbilimsel bir araştırma' olarak nitelenebilecek eser; yabancıyı tecrit etmeden, evdekini de benliğini ezecek sorumluluklar altına sokmadan yaşamanın imkânlarını felsefi bir bağlamda sorgulamak amacını taşıyor.


Maarif Mektepleri'nden çıkan kitap, 128 sayfadan oluşuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.