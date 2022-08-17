ZEYBEG, Beslenme üzerine akredite olan ilk ve tek Kamu Kurumu ödülünü Bakan Süleyman Soylu'dan aldı

Zeytinburnu Beslenme Grubu (ZEYBEG), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Yeşilköy'de düzenlenen “Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Töreni”ne katıldı. Beslenme üzerine akredite olan ZEYBEG, bu eğitimi alan ilk ve tek kamu kurumu olarak sertifikalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yeşilköy'de “Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni” düzenledi. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda “Depremin İlk 6 Saati” adlı kısa film izletildi.

‘ZEYBEG' sınavı başarıyla geçti

Zeytinburnu Beslenme Grubu(ZEYBEG), İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 12 ana unsurundan biri olan Beslenme Hizmet Grubu alanında görev alabilmek için Kızılay tarafından sınava tâbi tutuldu. Zeytinburnu Belediyesi Aşevi, Belgradkapı Sosyal Tesisleri ve Mobil Mutfak Tırında çalışan 33 personel bu sınavı başarı ile geçti. Akredite olmaya hak kazanan ZEYBEG, sertifikalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.

Buna göre ‘Beslenme Hizmet Grubu' içerisinde Zeytinburnu Belediyesi adına hizmet vermek amacıyla kurulan ekip, her türlü afette AFAD Başkanlığının yönlendirmesiyle hizmette bulunabilecek.

Bakan Soylu, “Afet konusunda bambaşka boyuta geldik”

Bakan Soylu programda yaptığı konuşmada; "Türkiye bugün afetlerle mücadelede ve diğer konularda 23 yıl önceki Türkiye değildir. Afet konusunda yerimizde saymadık, bambaşka boyuta geldik. Almanya'daki Ruhr Üniversitesinin hazırladığı dünya risk raporuna göre, Türkiye'nin doğal afetlere maruz kalma seviyesi 11,81'den 12.57'ye yükselmiştir. Yani doğal afete maruz kalma riskimiz yükseldi. Buna karşılık ülkemizin doğal afetlerle başa çıkma ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitesini ifade eden 'Güvenlik Açığı' başlığında Türkiye'nin oranı 45,57'den 40,65'e düştü, yani orta seviyeden düşük seviyeye indi" dedi.