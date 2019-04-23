ZeyÇo Festivali ile çocuklar doyasıya eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinburnu Çocuk Festivali, Merkezefendi Parkı'nda çeşitli etkinlikler ile gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinburnu Çocuk Festivali (ZeyÇo Fest) Merkezefendi Parkı'nda 27 atölyeden oluşan çeşitli etkinlikler ile düzenlendi. Festivale Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve yüzlerce çocuk ile aileleri katıldı. Festivale katılan çocuklar, aileleri ile birlikte atölyelerdeki etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. ZeyÇo Fest 2019'da origami, quilling, kinetik kum, oyun hamuru, kapla denge oyunu, parmak boyama, pixel, ekolojik hikaye, kuş evi boyama, organik bloklar, resim boyama, oyuncaklı sabun, kum boyama, sihirli anahtarlık, maske tasarım, rüzgar gülü, eva gözlük, ritim, çocuk hakları (ebeveyn-çocuk), geri dönüşüm, animasyonlu defter, benim gözümden çocuk (anne-çocuk), güneş saati atölyeleri olmak üzere toplam 27 atölye yer aldı.

"Olabildiği kadar çocuklarla bu güzel havada vakit geçiyoruz”

Zeytinburnu Çocuk Festivali'nin bu yıl çok eğlenceli geçtiğini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Çocukları ben seviyorum. Onlar da beni seviyorlar bundan çok mutluyum. Seçim döneminde de çocukları gördüğümde çok rahatlıyor, ferahlıyordum. Burada da bıraksanız beni gün boyunca çocuklarla vakit geçiririm. Çocuklar gerçekten en kıymetli varlıklarımız Dünya'yı güzelleştiren varlıklar, masumlar ben çok mutluyum onları çok seviyorum. Onlar bizim geleceğimiz ama sadece geleceğimiz değil aynı zamanda dünyamızı güzelleştiren varlıklardır. Zeytinburnu'ndaki tüm çocuklar beni ailesi, ağabeyi olarak görüyor. Bugün burada 23 Nisan vesilesi ile bizim önemli hizmet konularımızdan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)'in ikinci 23 Nisan çocuk şenliğindeyiz. Burada 27 kadar atölye var. Merkezefendi Parkımızdayız şuanda bu atölyelerde çocuklarımız çeşitli aktivitelerde yer alıyor. Gün boyunca burada ödüller verilecek. Sahne etkinlikleri ile çocuklarımızın büyük bir kısmı burada ücretsiz bilet ile giriyorlar. Bizde olabildiği kadar çocuklarla bu güzel havada vakit geçiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan şişme parklar, trambolin, futbol şut, satranç gibi oyunların yanında palyaço gösterilerinin gerçekleştiği ZeyÇo Fest 2019'da AKDEM'e devam eden okul öncesi öğrencilerinin müzikli tavşan gösterisi, uyum okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve AKDEM Müzik Grubu çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.