Zeynep Bastık enkaz altındayken şarkısını dinlemek isteyen genç kıza yardım eli uzattı

Zeynep Bastık, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan genç kıza yardım eli uzattı. Şarkıcı, enkaz altındayken şarkısını dinlemek isteyen genç kız için, “Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum” dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ili de sarsmıştı. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler depremin 99'uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer'i ve 101'inci saatinde de 13 yaşındaki kardeşi Fatma'yı enkazdan canlı çıkarmıştı. Ayfer, kurtarılması sırasında şarkıcı Zeynep Bastık'ın “Gül Beyaz Gül” şarkısını dinlemek istemişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri de genç kıza cep telefonundan açtıkları şarkıyı dinletmişti.

Yaşananları öğrenen Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından Ayfer'le ilgili paylaşımda bulundu. Zeynep Bastık yaptığı paylaşımda, “Ayfer'e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesi ve yakınlarını kaybettiğini öğrendik, çok çok üzgünüm. En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer'le. O şarkı, konser ne isterse. Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum” dedi.