Zeynep Kamil Hastanesinin tarihi binası açıldı

Açılışta konuşma yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “En büyük hedefimiz 2023'te İstanbul'u dünyanın sağlık baş şehri yapmak” dedi.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin restorasyonu tamamlanan tarihi binası, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene İstanbul Valisinin yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile hastane personeli katıldı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Biz valilik olarak sadece Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanemizde değil. Gücümüz kuvvetimizin yettiği her türlü ecdadın bizlere bırakmış olduğu eserlere kalbi dokunuşlar yapıyoruz. Bizden sonra gelecek nesillerimize en güzel şekilde aktarmayı hedefledik. Burada bunu yapıyoruz. Ortaya güzel bir eser çıktı Yakın zaman içerisinde de Babıali yani içinde bulunduğumuz valilik binamızın orta kısmındaki aslına rücu edecek güzel bir hizmet yapacağız İnşallah. Bununla da bitmiyor. Türbelerimiz, çeşmelerimiz, hastanelerin gelecek kuşaklara en güzel aktarma görevimiz var. Bu restorasyonun bu sadakayı cariyenin en güzel şekilde yaşayan bizlerle korunduğuna inanıyor Cenabı Allah'ın bize bu fırsatı verdiği için şükrediyoruz” dedi.

“En büyük hedefimiz 2023'te İstanbul'u dünyanın sağlık baş şehri yapmak”

İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastanenin marka bir kurum olduğunu dile getirerek, “Son 3 senede yaklaşık 3 bin 600 tek kişilik, çift kişilik olmak üzere İstanbul'umuza yeni veya yenilenmiş hasta yatağı kazandırıldı. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye son 10 yılda sağlıkta dünyanın sayılı iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi haline geldi. Türkiye'de doğurganlık oranı 1970'lerin başında 5, 5'ti. Şu anda 2 -2,5 bandından seyrediyor. İstanbul'da 2017 senesinde 250 bin doğum olurken geçen sene 246 bine düşmüş durumda böyle hastanelerimizin altyapıları güçlendikçe doğurganlık oranlarını artırmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın en az üç çocuk demesi esasında bu toplumun genç kalmasını sağlayacaktır. Bizim hedefimiz İstanbul'da Primer sezaryen oranını yüzde 20'lerin altına düşürmek. En büyük hedefimiz 2023'te İstanbul'u dünyanın sağlık baş şehri yapmak. bunu başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu