Zeynep Sönmez, Estonya'da şampiyon

Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn turnuvasının finalinde turnuvanın 1 numaralı seri başı Slovak tenisçi Viktoria Kuzmova'yı yenen Zeynep Sönmez, elemelerden geldiği turnuvada kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.

Toplamda 40 bin Dolar ödüllü sert zeminde gerçekleşen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası W40 Tallinn'de sırasıyla Slovak, Alman, Estonyalı, Belçikalı, Makedon ve Fransız rakiplerini eleyen Zeynep Sönmez, adını finale yazdırdı. Finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 119 numarası Viktoria Kuzmova ile karşılaşan Zeynep, 1 saat 57 dakika süren mücadelede Kuzmova'yı 7-6, 3-6, 6-3 yenerek şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu. 20 yaşındaki milli tenisçi, 2023 yılında oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak bu galibiyet serisiyle bir şampiyonluk elde etti ve bir yarı final gördü. 2023 yılına hızlı bir giriş yapan Zeynep, 23 Ocak Pazartesi günü açıklanacak sıralamada kariyer rekorunu da elde edecek.