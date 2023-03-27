Zeynep Yetgil: “Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum”

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Zeynep Yetgil, “Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alıp, ülkemi gururlandırarak İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum” dedi.

Romanya'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda altın madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Zeynep Yetgil, İhlas Haber Ajansı'na şampiyonluğu ve olimpiyat hedefi hakkında açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin büyük olduğunu aktaran Zeynep Yetgil, “Bu branşta hedefim çok büyük, öncelikle bunu belirtmek isterim. Hedefime giderken ki yolda basamak benim için. Her yıl daha çok başarıyı sevdiğim için, daha çok istiyorum. Bu yıl da şampiyonluk tekrar nasip oldu. İlk şampiyonluğumu U23'te, 2018'de almıştım. Bu da benim son yılım 2023'te. Şampiyonlukla kapatmak beni ayrı gururlandırdı” şeklinde konuştu.

“Takım halinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik”

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım olarak da ikinci olduklarını hatırlatan şampiyon sporcu, “Kadın güreşi 2016 yılından sonra çok güzel bir ivme kazandı. Her yıl kupalarla başarının tesadüf olmadığını gösteriyoruz. Takım halinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hepimiz kendimize çok inanıyorduk. Orda kupa, madalya alacağımızı gitmeden hissediyorduk. Çok inançlı şekilde çalıştık. Takımımı tebrik ediyorum. Aile gibiyiz. Milli takım antrenörlerim, arkadaşlarım ile birlik beraberlik var. Bu şekilde devam edersek daha çok başarı geleceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Kadının gücünü Türk halkına gösterdiğimiz için mutluyuz”

Kadınların imza attığı uluslararası başarıları Türk halkına gösterdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Zeynep Yetgil, “Başlarda kadın güreşi desteklenmiyordu. Başarı geldikçe daha çok desteklediler ve yanımızda oldular. Kadının gücünü Türk halkına gösterdiğimiz için mutluyuz. Kadınların her zaman bir yerlerde başarılı şekilde olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Biz de o şekilde devam edip Türk halklını gururlandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Olimpiyatta altın alıp, ülkemi gururlandırarak, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum”

2024 Paris Olimpiyatları'na katılıp altın madalya kazanmayı hedeflediğini dile getiren Yetgil, “Olimpiyata gitmeden önce belirli süreçten geçmemiz gerekiyor. Öncelikle dünya şampiyonasında kota almamız lazım. Ben basamakları yavaş yavaş tırmanarak çıkmak istiyorum. Olimpiyat hedefim çok büyük. Orda altın madalya alıp, ülkemi en iyi şekilde gururlandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Oraya giderken birkaç basamak çıkmamız gerekiyor. Dünya şampiyonası, orda alamazsak, Avrupa kotalarımız var. İlk baştaki hedefim olimpiyat kotasını almak, sonrasında da olimpiyat şampiyonluğu” diye konuştu.

“Büyükler Avrupa Şampiyonası bizim için güzel tecrübe olacak”

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele edeceğini vurgulayan Zeynep Yetgil, “17 Nisan'da büyükler Avrupa Şampiyonası var. İlk başta orda kendimizi göreceğiz. Orası bizim için güzel bir tecrübe olacak. Daha sonra dünya şampiyonası var. Biz bu kota çalışmasına çok önceden başladık. 2020 olimpiyatları bittikten sonra bu sürece başladık. Kendimizin hazır olup olmadığını Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda göreceğiz” cümlelerine yer verdi.

“Bu süreçte kulübüm en büyük destekçim”

Türkiye Güreş Federasyonu ve kulübü İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne teşekkür eden Yetgil, “Bu süreçte yanımızda olan federasyon başkanımız, federasyondaki diğer yetkililer ve takım antrenörlerimiz, kulüp antrenörlerim ve aileme çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde kariyerime devam ediyorum. Bu süreçte kulübüm de en büyük destekçim. Ona da çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.