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Zeytiburnu'nda 65 yaş üstü vatandaşlara hastane hizmeti

Zeytinbur’nda 65 Yaş Üstü vatandaşlara hastane hizmeti veriliyor.

Zeytinbur'nda 65 Yaş Üstü vatandaşlara hastane hizmeti veriliyor. Doktor muayenesi ve kontrol günü gelen yaşlı vatandaşlar evlerinden alarak, hastaneye götürüyor.


Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri Korona virüs kısıtlamaları nedeni ile ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşları hastane randevusunda yalnız bırakmıyor. Ekipler, doktor muayenesi ve kontrol günü gelen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinden alarak, hastaneye götürüyor. İstanbul sınırları içerisindeki tüm hastanelere servis hizmeti veren Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, hastane işlemleri süresince 65 yaş üstü vatandaşlara eşlik ederek, muayenesi tamamlanan hastaları tekrardan evlerine bırakıyor.

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