Zeytinburnu 12. Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapıldı

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve aralarında İzzet Keribar gibi usta fotoğrafçıların yer aldığı Türkiye Fotoğraf Vakfı yarışma seçici kurul üyelerinin katılımıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergi ve ödül törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Türkiye'nin tanınmış fotoğrafçılarının yer aldığı Türkiye Fotoğraf Vakfı yarışma seçici kurulu üyeleri ve çok sayıda fotoğraf sanatçısı katıldı.

“Zeytinburnu'nun 12 yıllık görsel hafızasına sahibiz”

Yarışmada ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan serginin açılması ile başlayan törende söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 12 yıldır düzenlenen bu yarışmanın artık Zeytinburnu'nun görsel hafızasını oluşturan ciddi bir birikime sahip olduğunu söyledi. Başkan Arısoy konuşmasının devamında; “Geçtiğimiz yıl yarışma vesilesiyle toplanan geçmişe dönük yarışma eserlerini, 10'uncu yıla özel bir sergi ile gözler önüne sermiştik. Zeytinburnu'nu 10 yıldan bu zamana anlatan çok dikkat çekici bir seçkiydi. Bu çalışma tam olarak ortaya koydu ki, 10 yılda Zeytinburnu'nun hafızasını kaydetmişiz. Üstelik fotoğraf sanatçıları eliyle bunu yapmışız. Bunu çok önemsiyorum. Şimdi bu yılki sergide de görüldüğü üzere, daha yeni Zeytinburnu'na katılan sahildeki bir parktaki bir anıtın fotoğrafı mevcut. Bu çalışma fotoğraf yarışmasına girdi, derece aldı, o da bizim Zeytinburnu'nun görsel hafızasına eklenmiş oldu. O yüzden bu yarışmayı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullanarak, Fotoğraf Yarışması'nın Zeytinburnu'nun görsel hafızasını oluşturmadaki önemine bir kez daha vurgu yaptı.

“Uluslararası bir yarışma olmayı hak ediyor”

Türkiye Fotoğraf Vakfı seçici kurul üyesi usta fotoğrafçı İzzet Keribar'da tören de bir konuşma yaptı. Keribar, “Ne olur bu fotoğraf yarışmasını, fotoğrafa beslediğiniz o sevgiyi hep devam ettirin. Belki önümüzdeki yıllarda uluslararası bir fotoğraf yarışması hâline de sokulması, yapılması düşünülebilir. Öyle bir şey yaparsanız elimden gelen yardımı esirgemeyeceğim” dedi. Seçici kurul tarafından 2 kategoride değerlendirilen fotoğrafların, ‘Serbest' branşta kazananı Elif Yılmaz olurken, ikinciliği İsmet Danyeli, üçüncülüğü ise Serdar Aydın kazandı. ‘Foto Öykü' kategorisinde birincilik ödülünü Gülten Akıncı Engin, ikinciliği Uğur Çimen, üçüncülüğü ise Caner Başer aldı. Tayip Başak ve Mahmut Özbek de özel ödüle layık görüldü.