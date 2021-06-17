Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanında Milli maç heyecanı

Milli Takım'ın EURO 2020 şampiyonasında dün akşam Galler ile oynadığı maç Zeytinburnu 15 Temmuz Meydan'ındaki dev ekranda canlı yayınlandı. Milli takımın 2-0 kaybettiği maç sonrasında vatandaşlar meydandan üzgün ayrıldı.

A Milli Futbol Takım EURO 2020'deki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Milli Takım için son derece kritik olan maç Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda dev ekranda canlı yayınlandı. Zeytinburnulu vatandaşlar maçın heyecanını hep birlikte 15 Temmuz Meydanı'nda yaşadı. Maç öncesinde vatandaşlara Türk bayrağı, şapka, kek ve gazoz dağıtıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da meydana gelerek maçı vatandaşlarla birlikte izledi. Ancak maçın 2-0 kaybedilmesi nedeniyle vatandaşlar meydanı üzgün terk etti.

Maç sonrasında kısa bir açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda hemşehrilerimizle birlikte milli maçımızı izledik. İsterdik ki, kazanalım ve hep birlikte galibiyet coşkusunu yaşayalım. Ama maalesef olmadı. Çok genç bir takımımız var. Bu şampiyonada olmadı ama inanıyorum ki, gelecek yıllarda büyük başarılara imza atacağız ve bu meydanda çok büyük sevinçler yaşayacağız” dedi.

Maçı izlemeye gelen gençlerden Semanur Güvenç ise ”Milli Takımımızla gurur duyuyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maçı kazanacağız inanıyorum. Hep birlikte takımımıza desteklemek gurur verici” şeklinde konuştu.