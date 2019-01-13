Zeytinburnu'da çekilen ve ilçenin dokusunu en iyi yansıtan fotoğrafların yarıştığı Zeytinburnu 8'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Tören sonrası Yansımalar adlı müzik grubunun verdiği konser ise vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeytinburnu'da çekilen ve ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal dokusunu en iyi anlatan fotoğraf karelerinin yarıştığı Zeytinburnu 8'inci Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, yarışmanın seçici kurul üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkun Aral, Erdal Yazıcı, İsmail Küçük, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğrafçıların seçici kurul arasında yer aldığı yarışmaya bin 128 fotoğrafçı 5 bin 553 fotoğrafla katıldı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar renkli veya siyah beyaz fotoğraflarla Zeytinburnu'daki en iyi görüntü ve kompozisyonu yakalamaya çalıştı.

Usta fotoğraf sanatçılarının değerlendirmesi sonrası serbest kategoride 'Zeytinburnu'da hayat' adlı fotoğrafıyla Mahmut Enç birinci olarak 6 bin lira, çocuk isimli fotoğrafıyla ikinciliği elde eden Didem Sevinç Bayazıt 4 bin lira ve üçüncü olarak Emek adlı fotoğrafıyla Erdem Kaya 3 bin liranın sahibi oldu.

Foto öykü kategorisinde ise, Hamza Günlüğü adlı fotoğrafıyla Adem Türkel birinci olarak 8 bin lira, Durak isimli fotoğrafıyla ikinciliği elde eden Gülten Akıncı Engin 6 bin lira ve üçüncü olarak Dönüşüm adlı fotoğrafıyla Soner Ulu 4 bin liranın sahibi oldu.

“Bu seneki yarışmamızı rahmetli Ara Güler anısına tamamlamış olduk”

Sanatın her alanına önem verdiklerini ve yarışmaya katılan yüzlerce kişiyi tebrik ettiğini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, usta foto muhabir Ara Güler'i de unutmayarak “Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların varlığı fotoğrafçı arkadaşlarımızı Zeytinburnu'ya çekiyor. Bu seneki yarışmamızı da rahmetli Ara Güler anısına tamamlamış olduk. Jürimizde vardı fakat maalesef ömrü yetişmedi. Mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin diyorum. Fotoğraf ne kadar önemli zaten buradaki hazirun iyi biliyor. Fotoğraf geleceğe not düşmek demektir. Bugünü geleceğe aktarmak, biz Zeytinburnu'nun gelecekte hatırlanmasını bilinmesini arzu ediyoruz. Gelecek nesillerin Zeytinburnu'nu çok daha iyi tanımalarını Arzu ediyoruz onun için bu organizasyonlar yapılıyor. Bu yarışmaya katılan, dereceye giren giremeyen herkes bilmeli ki bu ülkenin geleceğine yatırım yapmış oluyorlar. O çektikleri fotoğraflar ödül alsın ya da almasın kesinlikle bugünü yarına aktaran, geleceği aktaran karelerdir. Bu güzel organizasyonları bana yapma yetkisini veren sizlere çok teşekkür ediyorum, yarışmaya katılan fotoğraf sevdalılarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.