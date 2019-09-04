Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareyi yakalamak için bu yıl 9'uncusu düzenlenen Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Dereceye girenlerin toplamda 35 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmaya başvurular 10 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle bu yıl 9'uncusu organize edilen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı. Zeytinburnu'nu en iyi anlatan fotoğrafların kıyasıya mücadele edeceği yarışmada toplamda 35 bin TL para ödülü dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu'nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla en iyi görüntü ve kompozisyonu aktarmak için yarışacak. Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral'ın seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride; İsmail Küçük, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz gibi usta fotoğraf sanatçıları da yer alacak.

Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareler yarışacak

Fotoğrafların Zeytinburnu'nu anlatan karelerden oluşması zorunluluğu olan yarışmaya her fotoğrafçı maksimum 4 adet eserle katılım gösterebilecek. Katılımların yaklaşık 5 ay boyunca devam edeceği yarışmada birinci 6 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü 3 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibi 2 bin TL, 5 adet Mansiyon Ödülü sahibi biner TL ve 30 adet Sergilenmeye Değer Eser sahibi ise 500'er TL ile ödüllendirilecek.

20 Ocak 2020 Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 1 Şubat 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak. Sadece internet üzerinden başvuruların kabul edileceği fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen yarışmacıların 'www.tfsfonayliyarismalar.org' adresinden kayıt yaptırmaları yeterli olacak.