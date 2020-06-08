Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı

Afet ve Acil Yönetim Merkezi'nin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu İlçe Kaymakamı Mehmet Makas birlikte yaptı. Zeytinburnu'nun E 5'e en yakın bölümüne konumlandırılan merkez herhangi bir afet durumunda ulaşım ve lojistik sorunu yaşamayacak. Emniyet ve diğer kamu kurumları ile kesintisiz iletişim halinde olacak olan Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, kameralar vasıtasıyla 24 saat boyunca Zeytinburnu'nun tüm sokaklarını gözlemleyecek.

“Bu sistemle bir ilki başardık”

Depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde bir yandan Zeytinburnu'nun mevcut yapı stokunu güvenli hale getirmeye devam ederken, bir yandan da Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni kullanıma hazır hale getirdiklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İstanbul deprem kuşağında bir şehir. Afetlere hazırlık sistemimizin il haricinde ilçe düzeyinde faaliyete geçmesi gerektiği düşüncesiyle bu merkezi kurduk. Zeytinburnu Emniyetinin kullandığı Kent Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden tüm Zeytinburnu'nu bu merkezden 24 saat süreyle kesintisiz izleyebiliyoruz. Merkezimiz herhangi bir afet durumunda, elektrik, su ve iletişim hizmetlerini kesintisiz bir şekilde yürütebilecek bir yapı üzerine kuruldu. Lojistik anlamda da çok müsait bir konumdayız. Arama kurtarma dâhil olmak üzere bütün sistemi bu merkez üzerinden koordine edeceğiz. Önümüzdeki günlerde arama kurtarma ekiplerimiz ile birlikte bir deprem tatbikatı yaparak yönetim merkezimizin çalışmalarını test etme imkânı bulacağız” diye konuştu.