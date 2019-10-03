Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, “50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yapıyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda “göç” teması akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutlarıyla ele alındı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'de şehircilik alanında küresel bir kent forumu kazanmayı hedefleyen ve iki yılda bir düzenlenen Marmara Urban Forum'unda (MARUF), ‘göç' teması ele alındı. İstanbul Kongre Merkezinde Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkez Direktörü Burcuhan Şener'in moderatörlüğünde ‘Şehirlerin deneyimleri, göç yönetiminde roller ve zorluklar' konulu oturum düzenlendi. Oturuma, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık, Sığınma Kentleri Proje Lideri Barbara Oomen, Göç Uzmanı Nihal Eminoğlu ve davetliler katıldı.

Oturum kapsamında “Göç” isimli bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Daha sonra Kent Forumu'nda göç olgusu; akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından yerel ve uluslararası boyutuyla tartışıldı. MARUF'un, yeni küresel arayışlara da katkı sunmak üzere “Göç” temasını, iradi göç-zorunlu göç ve iç göç-dış göç ayrımlarıyla birlikte yerel ve küresel ölçekte katılımcılar tarafından değerlendirildi. Türkiye'deki Suriyeliler, uluslararası insani hareketlilik ve sosyal uyum, göç yönetimi ve küresel mutabakatların konuları konuşuldu.

“Biz göç ile kurulmuş bir şehiriz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu tarihsel olarak çok kimlikli çok kültürlü bir ilçedir. Biz göç ile kurulmuş bir şehiriz. Bu insani barış ve huzur iklimini nasıl inşa etti? Önce belirtmemiz lazım ki; biz bu 20 yılda, bu son göç dalgasından önce hem yurt dışından, Türk Dünyası'ndan, hem de aslında bir iç göçten bahsediyorduk. Dolayısıyla biz o zamandan beri bu meseleyi sosyal belediyecilik kavramı içinde ele aldık. Yine her yıl kültür merkezimizde göç ile gelenlerin kaynaşmalarını sağlamak üzere kültür sanat etkinlikleri düzenliyoruz. Özel olarak göç temalı çalışmalarımız oluyor. Bunlardan bir tanesi de 2010 yılında düzenlediğimiz Göç Filmleri Festivali'ydi. 50 bin ile 70 bin arasında göçmene ev sahipliği yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Göçün bir avantaja dönüştürebileceğini düşünüyorum”

Göçün avantaja dönüştürülebileceğini ifaden Başkan Arısoy, “Bu göçmenlere tutum konusunda siyasetin dikkatli bir üslup kullanması gerekir. Son seçimlerde bazı muhalefet partilerinin bu konuda çok tahrik edici bir tutum sergilediğini üzülerek müşahede ettik. Gerçekten insanlar bundan rahatsız oldu. Taşıma kapasitemizi aşan bölümlerde gerçekten gündelik hayatta sıkıntılar vardı. Şimdilerde daha normale dönmüş görünüyor. Ama bu normale dönüşten itibaren kentte uyum meselesine yoğunlaşıyoruz. Yasal alt yapı, hocalarımızın da değindiği bir husus. Buna ilişkin bizim de hazırlıklarımız var. Gerekli düzenlemelere ihtiyacımız var. Göçe maruz kalan ilçelerle, hiç maruz kalmayan ilçelerin durumu aynı değil. Şunu çok önemsiyoruz. Maruz kaldığımız göçü, ilçelerimiz ve ülkemiz için bir avantaja dönüştürebileceğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.