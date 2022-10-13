Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışı yapılacak tesisler hakkında bilgi verdi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışı yapılacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası hakkında bilgi verdi. Açılıştan dolayı heyecanlı olduklarını dile getiren Başkan Arısoy, Buz Adası'nın Türkiye'nin en büyük buz pisti olduğunu ifade ederek, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin bir büyük nefes alanı olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan askeri lojmanlar 10 Mart 2020 tarihinde yıkılarak boşalan alan millet bahçesi yapılmak üzere çalışmalara başlandı. 11 Temmuz 2020'de temelleri atılan Zeytinburnu Millet Bahçesi, 63 bin metrekarelik alan üzerinde çocuk oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafe, ücretsiz internet, süs havuzları ve etkinlik alanlarıyla 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açıldı. Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Türkiye'nin en büyük buz pisti olan Buz Adası'nın resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde yapılacak. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, açılışı yapılacak alanlarla ilgili bilgi verdi.

“Burası Türkiye'nin en büyük buz pisti”

Resmi açılış öncesi heyecanlı olduklarını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Evet doğrusu çok heyecanlıyız. Yarın 14 Ekim Cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Zeytinburnu Millet Bahçesi ile Zeytinburnu Buz Adası'nın resmi açılışını yapacağız. Burası Türkiye'nin en büyük buz pisti. Bazı özellikler itibariyle Avrupa'da da önde gelen bir buz sporları tesisi. Buranın toplam inşaat metrekaresi 40 bine yakın. Arkamda gördüğünüz pistin büyüklüğü bin 800 metrekare. Olimpik ölçülere sahip bir pist. Aynısından alt katta bir adet daha var. Dolayısıyla iki olimpik ölçülerde buz pistine sahip bir tesisten bahsediyoruz” dedi.

“Türkiye'mize kazandırdığımız bir büyük kış sporları tesisi”

Buz Adası hakkında bilgi veren Arısoy, “Burada tribün kısmında 2 bin 400 koltuk kapasitesi var. Dolayısıyla burası bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandırdığımız bir büyük kış sporları tesisi. Ayrıca bu külliyede, bu sporların yanında ‘Bilim Zeytinburnu' uygulamamız var. Geçen yıl fiilen hizmete almıştık. Onu da yarın açacağız. Yine Veliefendi Millet Kıraathanesi, kadınlarımız için ücretsiz tahsis ettiğimiz fitness salonu ve pilates ile birlikte tam anlamıyla bir yaşam alanı burası” diye konuştu.

“14 Ekim Cuma gününden sonra bekliyoruz”

Buz Adası açıldığı günden beri Zeytinburnu'ndaki bütün okulları buraya taşıdıklarını söyleyen Arısoy, “Zeytinburnu'nda ilk, orta, lisede okuyan bütün çocuklarımız her yıl bir saat eğitimciler eşliğinde burada temel kayma eğitimi alacaklar. Ama burası aynı zamanda İstanbullulara bireysel olarak, ailecek gelinebilecek bir mekan. Otoparkıyla, yeme içme mekanlarıyla, seyirlik tribünleriyle, bütün İstanbulluları 14 Ekim Cuma gününden sonra bekliyoruz. Zeytinburnu'nun Buz Adası ailecek gezilebilecek, eğlenebilecek, spor yapılabilecek bir mekan. İnşallah bu tesis hem Zeytinburnu'na, hem de İstanbul'umuza yeni milli sporcular yetiştirecek. Buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbulluların dinlenebilecekleri bir araya gelebilecek bir mekan”

Zeytinburnu Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Arısoy, “Zeytinburnu Millet Bahçesi de askeri lojmanların tasfiyesi suretiyle elde ettiğimiz bir büyük yeşil alan. 65 bin metrekareye oturuyor. Zeytinburnu'ndaki 520 askeri lojmanı, Toplu Konut İdaremiz, Başakşehir'deki yeni inşa ettiği başka bir alana taşıyarak oradaki binaları yıkmak suretiyle elde ettiğimiz bir alan. Orası da gerçekten Zeytinburnu için bir büyük nefes alanı oldu. Bütün Zeytinburnu'na yürüme mesafesinde içinde yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının, orada da bir sosyal tesisin, süs havuzlarının olduğu, her yaş grubundan Zeytinburnulu hemşehrilerimizin ve İstanbulluların dinlenebilecekleri bir araya gelebilecek bir mekan. İnşallah, 14 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açacağız. Doğrusu Zeytinburnu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızı hasretle bekliyoruz” dedi.