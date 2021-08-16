Zeytinburnu Belediyesi araç ve ekipleri Kastamonu'da

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından çamur ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek için Zeytinburnu'ndan yola çıkan iş makineleri 2 gündür Abana ilçesinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından bölgedeki çamur, sel suyu ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek vermek için Zeytinburnu'ndan bir tırla yola çıkan; vidanjör, kazıcı ve yükleyici türü iş makineleri 2 gündür Abana ilçesinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Sahada 7 personelle görev alan Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, AFAD ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, öncelikli olarak Abana Merkez Mahallesi'nde çamurdan kapanan yolların açılmasını sağladılar. İlişi Yakaören köyü'nde çöken yolu dolduran ekipler, vatandaşlardan gelen talep üzerine ev ve iş yerlerindeki su baskınlarının tahliyesinde görev almaya devam ediyorlar.