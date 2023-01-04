Zeytinburnu Belediyesi atık değer oranlarında rekor artışa gitti

Zeytinburnu Belediyesi'nin “Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca” sloganıyla 2 yıl önce başlattığı Atık Kazanç Geri Toplama projesinde bugüne kadar vatandaşlara, 4 milyon 240 bin TL dağıtıldı. İlçe sakinlerinin projeye olan yoğun ilgisinden memnun kalan Zeytinburnu Belediyesi, 2023 yılında atık değer oranlarında ortalama yüzde 100'lük bir artışa gitti.

Zeytinburnu Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, 2 yıl önce günde 2 mahalleye hizmet verecek şekilde oluşturduğu özel donanımlı Mobil Atık Kazanç Aracı ve 2 farklı mahallede sabit toplama noktaları vasıtasıyla atıkların geri dönüşümüyle ekonomiye tekrar kazandırılmasın sağlandığı Atık Kazanç Projesi beklenilenin üstünde bir talep gördü. “Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca” çağrısıyla vatandaşları teşvik eden Atık Kazanç Projesi'nde, iki yılda 4 bin 400 ton atık geri dönüştürülürken, proje kapsamında ilçe sakinlerine market alışverişinde kullanmaları için 4 milyon 240 bin TL değerinde para puan dağıtıldı.

Atık değer oranlarında yüzde 100 artışa gidildi

2023 yılında da projeye hız kesmeden devam edecek olan Zeytinburnu Belediyesi, atıkların geri kazanımı konusunda teşvik edici uygulamalarını artırma kararı alarak, geri kazanılabilir atıkların mevcut bedellerinin artırılması yönünde lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla anlaşma sağladı. Bu doğrultuda, 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olmak kaydıyla atık bedellerinde yüzde 30-yüzde 200 oranlarında değişen artışlar yapıldı. Böylelikle birçok atık türünde artış oranları yüzde 100'e ulaşmış oldu.

Ödüllü örnek proje

Zeytinburnu Belediyesi'nin 2 yıl önce başlattığı Atık Kazanç Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından Sıfır Atık İyi Uygulamaları arasında gösterildi. Proje aynı zamanda 3'üncü Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde ise Sıfır Atık Sistem Kurulumu kategorisinde ödüle layık görüldü. Birçok belediyeye örnek olan Atık Kazanç Projesi, Türkiye genelindeki ilçelerde uygulanmaya başladı.