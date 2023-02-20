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Zeytinburnu Belediyesi, “Patili Dostları” unutmadı

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sağlık hizmetleri desteğine devam ederken, depremzede patili dostlara da mama gönderimini sürdürüyor.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sağlık hizmetleri desteğine devam ederken, depremzede patili dostlara da mama gönderimini sürdürüyor.


Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin deprem bölgesine olan desteği devam ediyor. Yaşanan felaketin hemen ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine 8 sağlıkçı personeli ile birlikte 2 adet hasta nakil aracını yönlendiren Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, afet bölgesinde aktif bir şekilde görev almaya devam ediyor. Aynı zamanda afetzede çocuk ve yetişkinlere ilaç desteğinde bulunan ekipler, yine bu süreçte afetten etkilenen patili dostlarımızı da unutmadı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesine düzenli bir şekilde mama gönderimi sağlayan Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, afet anından itibaren görev almak isteyen gönüllü veterinerler ile ilgili planlama yaparak hekimlerin sağlık hizmeti vermesini sağladı.

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